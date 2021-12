Lancha da GNR encalhou devido a “falha humana”, conclui inquérito

O incidente ocorreu no dia 1 de setembro, pelas 14h30. A lancha de patrulhamento costeiro “Bojador” encalhou junto à praia de Carcavelos, concelho de Cascais.

Na sequência da conclusão do inquérito, foram abertos dois processos disciplinares aos militares considerados responsáveis, “direta ou indiretamente, pela não adoção dos necessários procedimentos de segurança, face à visibilidade e condições meteorológicas que se verificavam naquela data à saída da barra do porto de Lisboa”.

O incidente com uma lancha da GNR, em Carcavelos, em setembro, “ocorreu devido a falha humana”, revela um comunicado da força de segurança enviado nesta terça-feira à Renascença .

Com 35 metros de comprimento, capacidade para 10 t(...)

“Da auditoria técnica aos danos constatou-se a necessidade de reparar as hélices de bombordo e estibordo, a substituição da hélice central e a reparação de pequenos danos no casco e de estabilizadores, facto que remeteu a reparação a valores na ordem dos 145.681,00 euros, a que acrescem serviços associados como de reboques e utilização do estaleiro, perfazendo um total de 215.320,00 euros”, adianta a nota enviada nesta terça-feira.

Enquanto decorria o inquérito interno, “e como medida provisória, foi determinada a suspensão da execução de funções de navegação ao comandante da LPC e aos elementos da guarnição que se encontravam de serviço de quarto no momento do incidente”.