Ciclista em estado grave após colisão com carro em Valença

Uma colisão envolvendo um veículo ligeiro e uma bicicleta em São Pedro da Torre, Valença, provocou esta terça-feira ferimentos graves no ciclista e obrigou ao corte na Estrada Nacional (EN) 13, disse fonte dos bombeiros.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Valença, Miguel Lourenço, o ferido grave foi transportado ao hospital de Braga, acompanhado pela Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que o alerta foi dado cerca das 17h56 e que a EN 13 está cortada desde as 18h10.

São ainda desconhecidas as circunstâncias da colisão.

Ao local compareceram 20 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros de Valença, cinco patrulhas da GNR e o núcleo de investigação daquela força policial, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença e a VMER estacionado no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.