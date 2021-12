Bloco de partos na Póvoa de Varzim e Vila do Conde pode fechar no Ano Novo

A direção das urgências do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim demitiu-se em bloco na sexta-feira.

Esta segunda-feira, uma delegação do SIM foi recebida pela administração do Centro Hospitalar, que garantiu estar a fazer os esforços necessários para compensar os médicos em falta nos serviços de obstetricia, medicina interna e cirurgia geral.O bloco de partos do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde pode ter de encerrar nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro.

O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) diz, à Renascença que não há nenhum médico para assegurar a urgência de obstetrícia, nestas datas.

Hugo Cadavez, do SIM, considera tratar-se de uma situação "crítica e bastante grave".



"Uma grávida, quando entra em trabalho de parto, dirige-se ao hospital, muitas vezes por meios próprios, ao hospital onde pretende ter o parto. O que pode acontecer é que estas mães cheguem ao Centro Hospitalar e não terem nenhum médico".

