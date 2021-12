Assistência não Covid suspensa "em alguns casos", admite ministra

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirma que já foi necessário suspender “em alguns casos” a atividade assistencial não Covid-19, admitindo que tal possa voltar a ser necessário.

“Em alguns casos foi necessário suspender a atividade assistencial, não está fora de hipótese a necessidade de suspensão de outras linhas, mas neste momento estamos a tentar equilibrar o melhor possível todas as áreas”, disse Marta Temido, em declarações à agência Lusa no Ministério da Saúde, em Lisboa.

Questionada sobre o aumento da afluência aos serviços de urgência por parte de doentes com Covid-19 e outras doenças numa altura em que os centros de saúde estão com dificuldade em responder aos doentes não-Covid, a ministra reconheceu que “é muito difícil encontrar o justo equilíbrio entre tantas necessidades que concorrem umas com as outras”.

“E a circunstância de a Linha Saúde 24 estar neste momento com dificuldades pode dificultar essa gestão de fluxos e, por isso, é que estamos a introduzir medidas na Linha Saúde 24”, adiantou.