R dispara em dia com mais 16 mortos e 6.334 infetados com Covid-19

Portugal registou mais 16 mortos e 6.334 infetados com Covid-19, nas últimas 24 horas.

O valor do R, índice de transmissibilidade, sofreu uma forte subida para 1,23, quer a nível nacional quer no continente. Na sexta-feira, este indicador estava a 1,11.

Também a incidência registou uma acentuada subida de 630 casos por 100 mil habitantes na sexta-feira para 804 casos por 100 mil habitantes esta segunda-feira.

Há também um acentuado aumento do número de internados (mais 36), para um total de 914, mas nas unidades de cuidados intensivos estão 150 pessoas, menos uma do que ontem.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a zona com maior número de novas infeções, 3.193, seguida do Norte, com 2.043, e o Centro com 491. A Madeira regista 230 novos casos, o Algarve 198, o Alentejo 124 e os Açores 55.

Por distribuição etária, a faixa que regista maior número de novos casos é a faixa entre os 20 e os 29 anos, com 1.459 casos, o que representa 23% das novas infeções.

As vítimas mortais tinham todas mais de 50 anos, das quais nove mais de 80 anos, quatro entre os 70 e os 79 anos, duas entre os 60 e os 69 anos e uma entre os 50 e os 59 anos.

Desde o início da pandemia, Portugal regista 1.286.119 casos da doença, dos quais 18.890 morreram e 1.161.615 conseguiram recuperar.