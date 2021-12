Operação Natal. GNR regista mais de 700 acidentes e quatro mortos

A GNR registou, só neste domingo, duas vítimas mortais, dois feridos graves, 38 feridos leves e 106 acidentes rodoviários. Os dados avançados à Renascença por fonte da Guarda Nacional Republicana.

Os números referentes à Operação Natal, que começou na quinta-feira e terminou às 00h00 de segunda-feira, apontam para quatro mortos e mais de 700 acidentes, em termos globais.

Dos três primeiros dias da operação, foi na quinta-feira que se registaram mais acidentes rodoviários, num total de 289 desastres.

A GNR realizou a Operação Natal com o objetivo de intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança.

Os dados são ainda provisórios. A GNR remete um balanço final para esta segunda-feira.