Linha SNS24 sem resposta? Ministério da Saúde fala em "crescimento muito acentuado e brusco"

Desde sábado, que a Linha de Saúde 24 parece estar em rutura com tempos de espera muito elevados. O problema prolongou-se e, esta manhã, continua a ser muito difícil ser atendido em tempo razoável.

Face ao "crescimento muito acentuado e brusco" na procura da linha SNS24, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) referem que "foram tomadas, em estreita articulação com a DGS e o operador Altice Portugal, um conjunto de medidas", destacando a abertura de novos "call center" (um já a funcionar em Coimbra e outro a abrir em janeiro em Beja).

Apontam igualmente a "formação e contratação de novos profissionais", perfazendo um total de 5.000, maioritariamente enfermeiros, mas também psicólogos, farmacêuticos, médicos-dentistas, administrativos, intérpretes de Língua Gestual Portuguesa e estudantes de medicina do sexto ano, e a "diversificação das categorias dos profissionais e das respetivas tarefas para otimizar o atendimento na linha".

Os serviços indicam ainda que foram revistos alguns algoritmos "para elevar a sua eficiência" e que houve uma "adoção mais alargada de soluções de atendimento automatizado".

"Estas intervenções, em especial as de natureza tecnológica, foram intensificadas durante a quadra natalícia. Todavia, contamos que após o Natal a pressão sobre a linha continue a crescer, pelo que prosseguiremos a adoção de todas as medidas de emergência que contribuam para salvaguardar a qualidade do serviço", acrescentam à Lusa.

O SNS24 emitiu este mês, até dia 25, mais de 224 mil requisições de testes à Covid-19, dos quais 12.390 só no dia de Natal.

Os dados indicam que durante o mês de dezembro (até dia 25) foram emitidas 224.606 requisições de testes à Covid-19, das quais 87.857 na última semana.

A informação enviada à agência Lusa refere ainda que, no mesmo período, foram emitidas pelo SNS 24 um total de 164.184 declarações provisórias de isolamento profilático, das quais 64.959 na última semana (9.584 no dia de natal).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.874 pessoas e foram contabilizados 1.279.785 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.