Governo aprova 12 acordos de cooperação com o setor social no valor de 187,3 milhões de euros

O Governo aprovou 12 acordos de cooperação com entidades do setor social para prestação de cuidados de saúde no valor de 187,3 milhões, anunciou o Ministério da Saúde, esta segunda-feira.

Os acordos de cooperação foram estabelecidos com entidades do setor social nas Regiões de Saúde do Norte (10 acordos por cinco anos), do Centro (um acordo por três anos) e de Lisboa e Vale do Tejo (um acordo por três anos), adianta o Ministério em comunicado.

Segundo o comunicado, a realização de despesa plurianual no valor global de 187.361.004,00 euros foi autorizada na passada quinta-feira pelo Conselho de Ministros.

"Esta manutenção de colaboração entre entidades do setor social e o Serviço Nacional de Saúde, a par dos restantes acordos celebrados com as Administrações Regionais de Saúde, permite aumentar a capacidade de resposta às necessidades em saúde dos utentes do SNS abrangidos, designadamente, através do aumento do número global de consultas e cirurgias realizadas, e, no caso do Acordo com o Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, do acesso a prestações especializadas de cuidados", salienta.

Para o Governo, trata-se de "um importante marco na garantia de acesso e ampliação da capacidade disponível para prestação de cuidados de saúde em proximidade, que o Ministério da Saúde e as suas instituições continuam empenhados em promover e garantir às populações".