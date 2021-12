Gouveia e Melo toma posse como Chefe do Estado-Maior da Armada

O Presidente da República dá posse ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, esta segunda-feira, como novo Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), na sequência da exoneração de Mendes Calado, que fez questão de dizer que não sai "por vontade própria".

A cerimónia, restrita devido à situação pandémica, está marcada para as 15h00, no Palácio de Belém, em Lisboa.

Na quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou a proposta da nomeação do vice-almirante que, até setembro, coordenou a "task force" da vacinação contra a Covid-19 para o cargo de (CEMA), substituindo o almirante António Mendes Calado, e que teve "o parecer favorável do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, após audição do Conselho do Almirantado".

No mesmo dia, Marcelo Rebelo de Sousa indicou que iria "nomear Chefe do Estado-Maior da Armada o senhor vice-almirante Henrique de Gouveia e Melo e promovê-lo ao posto de almirante".

O Presidente, que é também comandante supremo das Forças Armadas, agradeceu a Mendes Calado o seu empenho enquanto CEMA e anunciou a sua condecoração com a Grã-Cruz da Ordem de Cristo, mas considerou "ser chegado o tempo" de o exonerar do cargo.

Ainda na quinta-feira, Mendes Calado afirmou, num vídeo publicado no Facebook oficial da Marinha, que deixa a Marinha "não por vontade própria", assegurando que "até ao último momento" manteve a "mão firme no leme" porque é isso que "mares agitados" exigem.