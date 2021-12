Covid-19. Ministério da Saúde esclarece que centros de vacinação fecham a 31 de Dezembro

O Ministério da Saúde esclarece que os centros de vacinação não estarão abertos no último dia do ano, contrariando, deste modo, uma informação avançada à Renascença pela dirigente do Sindicato dos Enfermeiros Portuguesor Guadalupe Simões.

O Ministério da Saúde garante que, nos dias 31 de Dezembro e 1 de Janeiro, os centros de vacinação vão permanecer encerrados, como tinha avançado o primeir-ministro.

[notícia atualizada às 17h00, após esclarecimento do Ministério da Saúde]