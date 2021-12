Cerimónia demorou 90 segundos. Gouveia e Melo tomou posse como Chefe do Estado-Maior da Armada

O agora almirante, agora promovido, que ficou conhecido por coordenar a "task force" do plano de vacinação contra a Covid-19, sucede assim a Mendes Calado, que não esteve presente na cerimónia e que, na semana passada, afirmou ter sido exonerado do cargo "contra a sua vontade".

O Presidente da República deu posse, esta segunda-feira, Henrique Gouveia e Melo como Chefe do Estado-Maior da Armada, numa cerimónia, que decorreu no Palácio de Belém e que durou cerca de um minuto e meio.

Participaram na cerimónia o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, general Joaquim Nunes Borrego, e em representação do Exército esteve o Comandante das Forças Terrestres, tenente-general Martins Pereira.

Pela Marinha, esteve presente o vice-Chefe do Estado-Maior da Armada e ainda a mulher e os filhos de Henrique Gouveia e Melo.

À saída, Gouveia e Melo não prestou declarações aos jornalistas.

Gouveia e Melo, de 61 anos, nasceu em Moçambique e durante 22 anos exerceu diversas funções operacionais nos submarinos. Também foi responsável pelos trabalhos de recuperação em Pedrógão Grande.