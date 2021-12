Catarina Martins: “É urgente obrigar a Casa da Música a respeitar a lei do trabalho"

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, defende que “é urgente obrigar a Casa da Música a respeitar a lei do trabalho e a dar contratos aos seus trabalhadores”.



Catarina Martins encontrou-se, esta segunda-feira, no Porto, com trabalhadores daquela sala de espetáculos que se encontram com vínculos precários.

Martins lembrou que a Casa da Música “recebe mais de nove milhões de euros do Estado todos os anos” e denunciou que “há quem esteja sem trabalho por retaliação pelo facto de lutar pelos seus direitos”.



A líder do Bloco de Esquerda referiu ainda que a sua presença na Casa da Música constituiu também um ato de solidariedade para com “todos os trabalhadores da cultura que não têm os seus vínculos reconhecidos como devem”.