Bloco de Esquerda considera “preocupante” demissão no Hospital da Póvoa de Varzim

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, vê com “enorme preocupação” a demissão dos chefes de equipa de urgência do Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde.



Devido ao que dizem ser a “grave carência de recursos humanos médicos” a equipa de urgência do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde apresentou a demissão na sexta-feira.

Para esta segunda-feira, na Póvoa de Varzim, está marcada para as duas da tarde uma reunião entre a administração do Hospital e os chefes de equipa de urgência demissionários. Também esta tarde, os chefes de equipa têm encontro marcado com o Sindicato Independente dos Médicos.

Em declarações, à margem de um encontro com trabalhadores da Casa da Música, a coordenador do BE lembrou que o partido chumbou nos “últimos dois anos, o orçamento de Estado porque não previa mecanismos de fixação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde”.

Catarina Martins referiu que “os trabalhadores da saúde estão exaustos” e que são necessárias “medidas para que possam continuar a trabalhar”. A bloquista sublinha que “as direções vêem-se sem condições de assumir as suas responsabilidades, uma vez que não têm os trabalhadores necessários para garantir os melhores cuidados de acesso à saúde de toda a população”.

A coordenadora do Bloco de Esquerda reforçou que “proteger o Serviço Nacional de Saúde dando condições aos seus trabalhadores” é uma prioridade do partido e concluiu, que “não se compreende que se poupe na saúde em tempo de pandemia”.