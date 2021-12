Apreendidos 28 fardos de haxixe em praias de Albufeira e Lagoa

A Polícia Marítima apreendeu mais nove fardos de droga em Albufeira e Lagoa, tendo desde sexta-feira apreendido um total de 28 fardos, anunciou no sábado a Autoridade Marítima Nacional.

Os elementos do comando local da Polícia Marítima de Portimão e do Posto da Polícia Marítima de Albufeira "apreenderam, durante o fim de semana, mais nove fardos de estupefacientes em diversas praias dos concelhos de Albufeira e Lagoa, num total de cerca de 315 quilos de haxixe", refere a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

Os nove fardos de droga foram apreendidos no âmbito do reforço das ações de patrulha na orla costeira efetuadas durante o fim de semana, acrescenta a Polícia Marítima, salientando que "serão entregues à Polícia Judiciária, juntamente com o respetivo expediente, do qual será dado conhecimento ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portimão".

A Polícia Marítima "irá manter e reforçar as ações de patrulha na orla costeira, com especial incidência nos concelhos de Albufeira, Lagoa e Silves, por forma a detetar eventuais novos arrojamentos de fardos de estupefacientes".