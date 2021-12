Mais 10 mortes e 10 mil novos casos no dia de Natal

Nos hospitais portugueses há agora 857 pessoas internadas com Covid-19 , no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 7 doentes em comparação com sexta-feira.

A região do país mais afetada é Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 4.713 infeções no espaço de um dia, e três mortes por Covid-19.

De cima para baixo, geograficamente, o Norte tem mais duas mortes e 3.022 novas infeções, o Centro três óbitos e 1.095 casos, o Alentejo 266 infeções, e o Algarve 452 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira regista 328 casos e os Açores 140 infeções, tendo ambas um morto a lamentar.

O maior número de casos foi registado na faixa etária entre os 20 e 29 anos, com 2.202 infeções, seguida dos 30 aos 39 (+1.756) e dos 40-49 (+1.742). Em todos estes grupos registou-se uma diminuição em relação a sexta-feira.



Sete das 10 mortes registadas nas últimas 24 horas foram na faixa etária dos mais de 80 anos, cinco mulheres e dois homens, outras duas foram um homem e uma mulher da faixa dos 70-79 anos e a restante foi de um homem na faixa dos 60-69.