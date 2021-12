Mais 12.943 novos casos de Covid-19. Internamentos voltam a descer

O maior número de casos foi hoje registado na faixa etária entre os 20 e 29 anos, com 2.964 infeções, seguida dos 30 aos 39 (+2.275) e dos 40-49 (+ 2.250). São as únicas com mais de dois mil novos casos.

Nos hospitais portugueses há agora 864 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 29 doentes em comparação com quinta-feira.

Quanto aos cuidados intensivos, há mais uma pessoa internada, num total de 149 pacientes mais graves.

A região do país mais afetada é Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 6.519 infeções no espaço de um dia, e duas mortes por Covid-19.

De cima para baixo, geograficamente, Norte tem mais seis mortes e 3.796 novas infeções, o Centro dois óbitos e 1.527 casos, o Alentejo uma morte e 316 infeções, e o Algarve 330 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira 382 casos e os Açores 73 infeções.