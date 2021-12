GNR de Vila Real oferece cabazes a idosos sozinhos para um "Natal mais quente"

A GNR de Vila Real entregou cabazes com bens alimentares a idosos do distrito que vivem sozinhos, isolados ou com dificuldades económicas, no âmbito da campanha "Natal mais quente" para reforçar a proximidade nesta quadra natalícia.

"Estamos a fazer a distribuição aos idosos que foram sinalizados por nós aquando da operação Censos Sénior. Visamos idosos que vivam sobretudo sozinhos e isolados e que tenham condições socioeconómicas desfavoráveis. Nesta altura a nossa prioridade recai sobre eles", afirmou o tenente João Ribeiro.

Vila Real é o distrito do país onde há mais idosos sinalizados, designadamente 5.191, no âmbito da operação Censos Sénior que a Guarda Nacional Republicana realiza anualmente.

A iniciativa do Comando Territorial de Vila Real envolveu os militares e funcionários civis que doaram os bens de primeira necessidade que foram entregues entre quinta-feira e hoje a cerca de 40 idosos através das secções de prevenção criminal e policiamento comunitário de Chaves, Peso da Régua e Vila Real. .

E, ao mesmo tempo que fazem a entrega dos cabazes com os bens alimentares, os militares aproveitam para ver como estão os mais velhos e se precisam de alguma coisa, reforçando a proximidade com a comunidade.

"Fazemos dois em um. Aproveitamos para passar, desejar as boas festas, um bom Natal e ver se está tudo bem e fazemos a entrega também destes cabazes", referiu João Ribeiro.

Numa aldeia de Vila Pouca de Aguiar, Raul Magalhães, de 64 anos, foi surpreendido pelos militares e disse que a "visita foi muito boa". "Nem que seja uma coisa pouca, dá sempre jeito", salientou, referindo-se à oferta que lhe foi feita pela GNR. .

Raul vive sozinho e já quase não sai de casa, as compras são-lhe entregues em casa, mas esta noite de consoada vai passá-la em casa de um sobrinho. .

Numa outra aldeia, Palmira de Jesus, de 84 anos, recebeu a visita dos militares com lágrimas nos olhos. Esta idosa cuida de três filhos doentes e dependentes e, por isso, os militares fazem visitas regulares à residência desta família.

"Fiquei contente. É um miminho que mostra que eles têm consideração por nós", afirmou. .

Também hoje, os militares da secção de prevenção criminal e policiamento comunitário da Régua entregaram à Cáritas de Vila Real vestuário e calçado angariados junto do efetivo.

No âmbito da operação Censos Sénior 2021 a Guarda sinalizou em todo o país 44.484 idosos que vivem sozinhos, isolados ou em situação de vulnerabilidade. .