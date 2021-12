Crianças hospitalizadas em Portugal assistem a estreia do novo filme da Disney

A história dos Madrigal, uma família que vive numa casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia é contada no novo filme da Walt Disney Animation Studios. “Encanto”, que estreia esta sexta-feira no canal Disney+, chega também às crianças que estão hospitalizadas.

Na véspera de Natal, mais de 900 crianças internadas em 59 hospitais de Portugal continental e ilhas vão poder assistir ao novo filme animado, a partir dos seus quartos. Em comunicado, a Disney Portugal indica que a visualização será através de uma plataforma digital.

“Esta ação foi possível graças à colaboração da The Walt Disney Company e do Grupo Italfarmaco, que se juntaram para proporcionar a mais de 900 crianças, em 59 hospitais de Portugal, um Natal com mais alegria”

“Encanto” é um filme dirigido por Byron Howard e Jared Bush, co-dirigido por Charise Castro Smith e produzido por Clark Spencer e Yvett MerinoCada. A Madrigal é uma família onde todas as crianças “tem um dom mágico único". "Todos, salvo Mirabel”, explica a produtora, em comunicado.

Maribel é, contudo, a heroína desta história. Apesar de não ter poderes mágicos, quando o espaço familiar é ameaçado, será ela a única esperança de salvamento. Este é um filme “que nos transporta para um mundo de música, amizade, solidariedade e amor pela família”, explica a Disney Portugal.

Esta ação, promovida pelo Grupo Italfarmaco e pela The Walt Disney Company “reforça o compromisso de ambas com a sociedade, através do desenvolvimento de ações de responsabilidade social que promovam o bem-estar”, lê-se no comunicado.

Além desta ação no Natal, a Disney colabora ao longo do ano com vários hospitais em Portugal, promovendo visitas de personagens da Disney aos hospitais, decorando zonas pediátricas e diversas atividades de voluntariado.