Covid-19. Portugal tem apenas dois concelhos sem casos novos num mapa vermelho

Aumenta de 21 para 32 o número de concelhos portugueses em risco extremamente elevado de Covid-19, indica o boletim desta sexta-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os 32 concelhos em risco extremamente elevado têm uma incidência cumulativa a 14 dias superior a 960 casos por 100 mil habitantes.



Na lista de municípios com maior incidência estão: Alcobaça, Alfândega da Fé, Almodôvar, Anadia, Câmara de Lobos, Castro Marim, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Covilhã, Faro, Ferreira do Zêzere, Funchal, Fundão, Golegã, Guarda, Lisboa, Loulé, Machico, Monção, Nisa, Oeiras, Ourém, Ponte da Barca, Porto, Porto Santo, São Brás de Alportel, São João da Madeira, Sertã, Soure, Sousel, Tomar e Vila Nova de Paiva.

Os dois concelhos com maior incidência são Porto Santo, com 2.848 casos por 100 mil habitantes, e Sousel, com 1.872 casos.