Comer ou dormir fora? A partir de hoje, só com teste negativo

Se tinha e ainda tem planos de ir almoçar ou jantar fora, nos próximos dias, atenção: a partir desta sexta-feira, é obrigatório a apresentação de um teste negativo à Covid-19 ou certificado de recuperação para comer em restaurantes. Esta restrição estende-se ao Natal (25) e aos dias que antecedem e da passagem de ano (30, 31 e 1).

Nas mesmas datas, é também proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública assim como os ajuntamentos com mais de dez pessoas - a não ser que habitem todos na mesma casa.

As restrições que entram hoje em vigor, porém, não se ficam pela restauração. Será também necessário apresentar teste negativo para ter acesso a hotéis e alojamentos, além de estabelecimentos de jogos onde estejam autorizados eventos neste período festivo.

De acordo com um comunicado, disponível para consulta na página do Serviço Nacional de Saúde (SNS), a realização de autotestes, feitos no local mediante supervisão, bastará como prova para ter acesso aos alojamentos. A exceção serão as celebrações religiosas.

No seu último boletim, a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), defende que o “alargamento aos autotestes facilita o acesso face à exigência inicial, em que se permitia apenas teste RT-PCR ou de antigénio”.

Período de contenção, mais medidas

No sábado, arranca o período de contenção da pandemia, que se irá prolongar, pelo menos, até 10 de janeiro.

O teletrabalho – sempre que possível – volta a ser obrigatório. As creches e ATL tornam também a fechar portas, tal como as discotecas e bares.

Para evitar ajuntamentos nos centros comerciais, a lotação destes estabelecimentos irá novamente encolher: uma pessoa por 5 metros quadrados. Há um ano, recorde-se, era uma pessoa por 20 metros quadrados.

Se conta ir ao cinema ou ver um espetáculo, deve precaver-se: conforme noticiou a Renascença, será obrigatório apresentar um teste negativo.