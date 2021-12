Taxa de mortalidade em não vacinados é quatro vezes maior, diz especialista

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números As pessoas não vacinadas contra a covid-19 apresentam uma taxa de mortalidade quatro vezes superior aos vacinados, alerta o pneumologista Filipe Froes, salientando a importância da vacinação mesmo perante a variante Ómicron. “Se compararmos os dados nacionais que são públicos no relatório das linhas vermelhas, vemos que os não vacinados, maioritariamente mais jovens, mais saudáveis e com menos fatores de risco, mesmo assim têm uma taxa de mortalidade quatro vezes superior à taxa de mortalidade por infeção covid nos vacinados”, disse à agência Lusa o coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a covid-19. Segundo o especialista, os últimos dados públicos indicam que, em outubro, ocorreram 132 mortes de pessoas com a vacinação completa contra a covid-19 e 33 óbitos de pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta. No entanto, estes 132 óbitos reportam a um universo de cerca de 8,6 milhões de pessoas vacinadas, enquanto os 33 não vacinados que morreram incluem-se numa população não imunizada de apenas cerca de 500 mil pessoas. Uma análise mais fina destes dois grupos de pessoas – vacinados e não vacinados – constata que os “não vacinados morreram quatro vezes mais do que os vacinados”, adiantou Filipe Froes, para quem estes dados permitem “avaliar bem o impacto da vacinação”.



Impacto nos serviços de saúde e atraso na vacinação “Nós sabemos que, neste momento, o grande impacto em termos hospitalares incide, sobretudo, em dois grandes grupos de pessoas: os não vacinados e as pessoas vacinadas há mais tempo, com mais idade e com maiores fatores de risco”, referiu o pneumologista. Em declarações à Lusa, o coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos para a covid-19 considerou ainda que a variante Ómicron veio introduzir incerteza e imprevisibilidade na gestão pandemia. “O objetivo tinha de ser, na minha perspetiva, de terminarmos a vacinação de todas as pessoas com mais de 65 anos até 8 de dezembro. Hoje constatamos que temos cerca de 15% das pessoas com mais de 65 anos ainda por vacinar”, adiantou. De acordo com Filipe Froes, uma vacinação mais atempada das pessoas mais vulneráveis teria permitido iniciar a vacinação mais cedo dos grupos etários responsáveis pela maior transmissão da doença na comunidade. “Se olharmos para a incidência por grupos etários, facilmente estabelecemos duas zonas: uma com mais de 50 anos e que representa a gravidade da doença e uma zona com menos de 50 anos, que é da transmissibilidade” da infeção, disse o pneumologista.