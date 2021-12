Portugal ultrapassa a barreira dos 10 mil casos diários de Covid-19

Veja também:

Portugal ultrapassou esta quinta-feira a barreira dos 10 mil novos casos diários de Covid-19 e morreram 17 pessoas, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). São 10.549 infeções no espaço de 24 horas.

Não havia tantos casos desde 30 de janeiro, quando o país atingiu 12.435 casos.



Ontem já tinham sido registados quase nove mil casos. A ministra da Saúde, Marta Temido, admite que Portugal pode atingir um máximo de casos nos próximos dias, devido à nova variante Ómicron.



Nos hospitais portugueses há agora 893 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 16 doentes em comparação com o dia anterior.

Analisando apenas a situação nos cuidados intensivos, há menos sete pessoas internadas, num total de 148 pacientes mais graves.

Portugal tem agora 84.643 casos ativos da doença, são mais 6.584 infeções no espaço de um dia.



Recuperaram da doença 3.948 pessoas nas últimas 24 horas.



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.840 mortes, um milhão e 253 mil casos e um milhão e 149 mil recuperados.



