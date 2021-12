Ómicron chegou há um mês. O que sabemos sobre esta variante?

Depois, esta estirpe do vírus tem a capacidade de se multiplicar mais rapidamente – um estudo divulgado há dias concluiu que a Ómicron se multiplica cerca de 70 vezes mais depressa nos brônquios. Isto faz como uma pessoa infetada, no espaço de poucas horas, possa começar a transmitir a doença a outras pessoas.

Se for a vacinação já com dose de reforço, protege muito e evita sobretudo casos graves. Mesmo que se contraia a doença, há uma proteção muito elevada contra o agravamento dos sintomas.

Ainda não há conclusões definitivas. Há estudos que apontam nesse sentido. Ainda nas últimas horas, foram conhecidos dois: um feito no Reino Unido e outro na África do Sul. Ambos revelam que nos doentes com Ómicron há uma percentagem menor de hospitalizações em comparação com outras variantes. Uma redução entre 30% e 70%.

Se for apenas a vacinação inicial, as vacinas da Pfizer e da Moderna parecem ser ainda bastante eficazes contra doença grave. Não tanto no caso das vacinas da Astrazeneca e, sobretudo, da vacina unidose da Janssen, que tem menos eficácia e por isso, a importância do reforço.



É bem visível que as vacinas funcionam, porque as faixas etárias mais velhas – que já receberam a terceira dose – são as que estão a registar menos casos.

Mas o reforço da vacina ainda não é para todos…

Não é, mas vai ser progressivamente alargado. Nesta quinta-feira, abriu o agendamento para os maiores de 55 anos e, no início do ano, serão os maiores de 50.

Para quem tem mais de 40 anos e tomou a vacina da Janssen, pode já receber a vacina em sistema Casa Aberta.

Nesta quinta-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Santos, anunciou na Renascença que a dose de reforço será dada aos maiores de 18 anos.