Covid-19. Reforço da vacina será alargado a maiores de 18 anos

A dose de reforço da vacina de Covid-19 irá ser alargada até aos 18 anos, anuncia o secretário de Estado Adjunto e da Saúde na Renascença.

“Durante a noite, saiu um parecer da CTVC [comissão técnica de vacinação contra a Covid-19], emitido pela Direção-Geral da Saúde em como a dose de reforço irá até aos 18 anos, obviamente, feito de acordo com prioridades”, afirmou, explicando que “essas prioridades englobam pessoas com mais de 18 anos com comorbilidades”.

O processo começará, “como temos feito, noutras faixas e noutras circunstâncias, por faixas de maior idade: 40 anos e depois por aí abaixo, por faixas decrescentes até aos 18 anos”, concluiu António Lacerda Sales.

Segundo o parecer da comissão técnica divulgado pela DGS, são ainda “incertos” os “dados e a evidência disponíveis relativamente à magnitude do benefício com a vacinação das pessoas com menos de 40 anos sem comorbilidades, especialmente por não ser possível antecipar o impacto da vacinação destas faixas etárias na evolução da situação epidemiológica com predominância da variante Ómicron”.