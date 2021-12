Covid-19: Professores e funcionários serão testados no início do 2.º período

Veja também:

Os professores e funcionários das escolas vão ser testados ao vírus SARS-CoV-2 no início do 2.º período, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Educação, antecipado que o processo esteja concluído até ao final da segunda semana de aulas.

A decisão de testar estes profissionais no regresso às atividades presenciais surge na sequência de um parecer da Direção-Geral da Saúde, que recomenda "no início do 2.º período do ano letivo 2021/2022, (...) um "screening" dirigido à comunidade escolar".

Assim, em janeiro todos os docentes e não docentes serão testados, de forma faseada e independentemente do seu estado vacinal.

O Ministério da Educação não precisa quando terá início o rastreio a esses profissionais, mas antecipa que o processo esteja concluído até ao final da segunda semana de aulas.

"Tal como em todos os outros períodos em que decorreu testagem nos estabelecimentos de educação e ensino, e atendendo à capacidade instalada, a realização destes testes rápidos de antigénio ocorrerá de forma faseada, prevendo-se que o procedimento esteja concluído durante as duas primeiras semanas de retoma da atividade presencial", lê-se no comunicado.

O ano letivo é retomado em 10 de janeiro, uma semana após o que estava previsto inicialmente no calendário escolar devido ao agravamento da pandemia da covid-19.