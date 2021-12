Covid-19. Autotestes permitidos em eventos festivos e restaurantes

O gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, esclarece que "estas alternativas visam diversificar as opções disponíveis ao alcance da população num momento excecional e de elevada procura" de testes.

Estes três tipos de teste serão também admitidos nos dias 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro no acesso a restaurantes e estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar ou celebrações autorizadas de Ano Novo .

"Os três tipos de testes referidos serão, pois, admitidos, nos termos das decisões tomadas para o período de contenção de contactos, no acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local e a eventos de qualquer natureza (com exceção de celebrações religiosas )", é referido na nota.

São igualmente admitidos o comprovativo de teste PCR com uma antecedência de 72 horas e o comprovativo de teste rápido de antigénio (TRAg) com uma antecedência de 48 horas.

Em comunicado, a tutela esclarece que esta possibilidade se enquadra no âmbito das medidas adicionais adotadas pelo Governo para contenção da pandemia, aprovadas na terça-feira.

Nas situações definidas na resolução saída do Conselho de Ministros de dia 16 de dezembro, para aceder a atividades ou estabelecimentos para os quais passa a ser exigido um teste Covid-19 negativo, serão aceites autotestes, desde que feitos no local mediante supervisão. A medida vigora até 2 de janeiro, informou o Ministério da Saúde nesta quinta-feira.

Portugal passa, assim, a ser mais uma semana de co(...)

O Governo aprovou na terça-feira um conjunto de medidas para controlar a pandemia de Covid-19, tendo em conta a ameaça da nova variante Ómicron, que pode ser responsável por cerca de 90% das infeções no final do ano.

Decididas num Conselho Ministros que decorreu em Lisboa, estas medidas surgem cerca de um mês depois de o Governo ter, em 25 de novembro, aprovado uma estratégia de prevenção e combate à pandemia, que o surgimento recente da Ómicron obrigou a atualizar.

Entre as medidas anunciadas estão a antecipação do período durante o qual o teletrabalho é obrigatório, determinando que este regime vigora a partir das 00h00 do dia 25 de dezembro, e o encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a "semana de contenção" entre 3 e 9 de janeiro.

O encerramento de discotecas e bares com espaço de dança que o Governo definiu para o território continental na primeira semana de janeiro vai ser também antecipado, entrando em vigor a partir das 00h00 de sábado e prevendo apoios às empresas.