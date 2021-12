Como acionar o apoio à família no período de contenção?

Também podem candidatar-se os trabalhadores por conta de outrem que tenham de faltar ao trabalho por motivos de assistência a filhos ou dependentes a cargo com deficiência/doença crónica. Neste caso, o apoio é independente da idade do dependente.

Porque o número de casos está a subir e a variante Ómicron se transmite muito mais rapidamente do que a Delta, o Governo decidiu alargar para duas semanas o período de contenção, durante o qual as crianças terão de ficar em casa ao mesmo tempo que o teletrabalho é obrigatório.

De quanto é este apoio?

Depende do agregado familiar. Nos casos de família monoparental ou com custódia partilhada dos filhos/dependentes, a Segurança Social pagará 100% da retribuição base do trabalhador, com limite de 1.995 euros em 2021 e de 2.115 euros em 2022.

No caso, do exercício alternado da guarda de dependentes, o apoio é concedido em situações que:

em períodos iguais ou superiores a quatro dias e inferiores a sete, cada um dos progenitores beneficie do apoio, pelo menos, dois dias;

em períodos inferiores a quatro dias, um dos progenitores beneficie do apoio, pelo menos, dois dias, e o outro, pelo menos um dia.

Os limites mínimos da retribuição mensal mínima garantida a aplicar são:

665 euros para o apoio de 27 a 31 de dezembro de 2021

705 euros para o período de 2 a 9 de janeiro de 2022.

Posso acumular este apoio com outros no âmbito da pandemia?

Não. O apoio excecional à família “não é acumulável com outros apoios de resposta à pandemia pela doença Covid-19”.

Como fazer para pedir o apoio?

A Segurança Social já publicou a declaração que os pais devem preencher para requerer o apoio excecional à família.

O documento encontra-se online (aqui) e deve ser entregue à entidade empregadora. A entrega desta declaração serve para comunicar ao empregador a opção tomada pelo trabalhador em regime de teletrabalho.

Há prazos a cumprir?

Sim, a entrega da declaração à entidade empregadora tem de ser feita três dias antes do início da prestação do apoio.