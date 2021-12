Chuva forte e trovoada para o Natal. Quase todos os distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a ocorrência de chuva forte no natal. De acordo com um comunicado publicado no site do instituto, as quantidades de precipitação esperadas nos próximos dias “são significativas, com os maiores valores acumulados, em especial nas zonas montanhosas”.

Na origem de tanta chuva está uma depressão que afeta toda a Península Ibérica, explica ainda o IPMA.

Nesta quinta-feira, precisamente por causa da chuva – que pode ser forte e acompanhada de trovoada – quase todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo. Évora é a exceção.

Os 17 distritos do continente vão estar sob aviso amarelo até às 9h00 desta manhã e entre as 3h00 e as 16h00 de sexta-feira.

Para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro foi ainda emitido um aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, temporariamente de oeste na sexta-feira.

O aviso amarelo de agitação marítima vai estar em vigor entre as 15h00 desta quinta e as 6h00 de sexta-feira.

Ondas até sete metros põem Açores sob aviso laranja

Também por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso laranja os grupos central (São Jorge, Terceira, Graciosa, Pico e Faial) e ocidental (Flores e Corvo) dos Açores, até às 00h00 de sexta-feira, passando depois a amarelo até às 12h00.

Estes grupos estão ainda sob aviso amarelo por causa do vento forte até às 18h00 de hoje.

O grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) está sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, com ondas de noroeste de 5 a 7 metros, até às 00h00 de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda as costas Norte e Sul da ilha da Madeira sob aviso amarelo por causa da agitação marítima com ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 12h00 de sexta-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.