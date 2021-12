Setor dos reboques em greve entre o Natal e o Ano Novo

Já pensou o que é ficar com o carro avariado na autoestrada, na véspera de Natal, e não ter um reboque para o desempanar? Isso pode acontecer nos próximos dias. A partir de sexta-feira e até ao próximo dia 2 de janeiro os rebocadores vão paralisar.



O protesto, que já junta perto de 250 empresas, visa reivindicar atualizações nos preços dos serviços e tabelas iguais. Vitor Lima, do movimento União Nacional dos Rebocadores refere à agência Lusa que será “praticamente uma semana em que, na maior parte das zonas, não haverá serviço de assistência em viagem”.

“Estamos a falar de uma paralisação que vai abranger várias regiões do país e que se vai iniciar logo no dia 24 às 00h00 e terá como término o dia 2 de janeiro, ao final do dia”, indica o representante do setor que acrescenta que poderá haver mais empresas a juntarem-se ao protesto até sexta-feira.

Em causa está a crise financeira que afeta as empresas de pronto-socorro, com tabelas de preços inalteradas há mais de 20 anos. “Reivindicamos a melhoria das tabelas, do preço por quilómetro, bem como tabelas únicas para todas as empresas", disse Vitor Lima, exemplificando que existem rebocadores a fazer serviços num raio de até 40 quilómetros por 20 euros.

O aumento do preço dos combustíveis, diz este representante não permite que algumas empresas se mantenham de portas abertas. De acordo com a União Nacional dos Rebocadores, as empresas de assistência em viagem têm "ignorado por completo" as queixas do setor, apesar de terem sido contactadas por diversos meios, através de cartas ou e-mails.

"Acham que é um movimento sem ação ou futuro, mas enganam-se. Vamos paralisar o país [...]. Enquanto não tivemos um parecer positivo, enquanto não nos sentarmos à mesa para chegar a valores dignos para todo o setor, vamos manter esta luta", assegurou Vitor Lima à Lusa.