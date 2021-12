Quase nove mil casos de Covid-19 em Portugal. Maior número desde fevereiro

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira mais 11 mortes e 8.937 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



São mais 3.183 novas infeções em comparação com os dados de terça-feira, em que foram registados 5.754 novos casos.

Esta quarta-feira é o dia com maior número de novos casos desde 3 de fevereiro deste ano, quem foram registados 9.083 casos, mas o número de mortes foi de 240 e havia quase 6.700 internados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha avançado que Portugal ia registar esta quarta-feira "perto de nove mil casos". Em entrevista à TVI , a governante prevê que o país possa bater o "recorde de número de casos nos próximos dias".



O maior número de casos foi hoje registado na faixa etária entre os 20 e 29 anos, com 1.899 infeções, seguida dos 40-49 (+1.600) e dos 30-39 (+ 1.543).



A região do país mais afetada pelo aumento de casos é Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 4.221 infeções no espaço de um dia, e três mortes por Covid-19.

O Norte tem mais duas mortes e 2.541 novas infeções, o Centro três óbitos e 1.272 casos, o Alentejo 183 infeções e o Algarve duas mortes e 353 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira soma uma morte e mais 282 casos e os Açores 85 infeções.