Marta Temido. "Vamos atingir hoje perto de nove mil casos de Covid"

Portugal vai registar esta quarta-feira "perto de nove mil" novos casos de Covid-19, avança a ministra da Saúde, Marta Temido.

Em entrevista à TVI um dia depois de o Governo anunciar novas medidas para o Natal, Marta Temido refere que o país já tem neste momento excesso de mortalidade.

“Antecipando um pouco os números de hoje que teremos, em termos de boletim da DGS, vamos atingir perto de nove mil casos novos registados nas últimas 24 horas no país. É um facto que o número de óbitos continua relativamente controlado, já com excesso de mortalidade face ao valor de referência”, sublinha a ministra da Saúde.



A governante prevê que Portugal venha a bater um recorde de número de casos nos próximos dias", numa altura em que a nova variante Ómicron está a ganhar terreno.

O número de casos de Covid-19 dispara esta quarta-feira para cerca de nove mil, uma grande aumento em comparação com o dia anterior. Na terça-feira, Portugal registou 5.757 infeções e 16 mortes.

Esta quarta-feira será o pior dia desde o início do ano: a 31 de janeiro Portugal registou 9.498 novos casos e a 3 de fevereiro 9.083 infeções.

Nestas declarações à TVI, Marta Temido diz que este "ainda não é um Natal em perfeita normalidade" e sensibiliza os portugueses para a importância da realização de testes de despistagem da Covid-19 "quando as pessoa têm mesmo de fazer contactos".

"Nomeadamente quando na altura das festas de Natal vão estar com a família mais restrita e querem estar todos os seguros, mas a indicação preferível é mesmo no sentido de as pessoas evitarem o mais possível os contactos sociais", frisou.

A ministra da Saúde destaca também a importância da vacinação. "Admitindo que possa haver constrangimentos e esperas, o apelo é para que as pessoas se vacinem", referiu.