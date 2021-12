Mais de 86% dos residentes em Portugal tem imunidade contra a Covid-19

A terceira fase do inquérito serológico nacional conclui que 86,4% da população residente em Portugal tem imunidade contra a Covid-19, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

A maioria conseguiu algum grau de imunidade contra o vírus através da vacinação e em 7,5% dos casos é também "atribuível a infeção anterior", referem os peritos do INSA.

As regiões do Algarve e dos Açores foram aquelas em que se observou uma menor seroprevalência total (80,2% e 84,0%, respetivamente).

“Em relação às características da população, destaca-se a seroprevalência total mais elevada na população entre os 50 e os 59 anos (96,5%), nos indivíduos com ensino superior (96,0%) e nos indivíduos com duas ou mais doenças crónicas (90,8%)”, refere o INSA em comunicado.

Os dados adiantam que os grupos etários abaixo dos 20 anos foram aqueles em que se observaram seroprevalências totais mais baixas (17,9% entre 1-9 anos e 76,8% entre os 10-19 anos).

No que se refere à seroprevalência pós-infeção, os resultados indicam “valores globalmente mais baixos” do que os obtidos na 2ª fase do inquérito (7,5% versus 13,5%), o que, provavelmente, se encontra relacionado com o decaimento de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 ao longo do tempo, adianta o INSA.