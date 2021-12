Covid-19: Testes vão continuar gratuitos em janeiro

Veja também: Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo

Boletins Covid-19: gráficos, balanços e outros números O Governo vai prorrogar para janeiro o regime excecional e temporário que permite a comparticipação de testes de despiste da covid-19 nas farmácias e laboratórios, adiantou esta quarta-feira a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF). "Já temos esta indicação para janeiro", altura em que a portaria do Ministério da Saúde voltará a prever quatro testes rápidos de antigénio (TRAg) por mês gratuitos por pessoa, referiu Ema Paulino à Lusa. Na terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o número de testes gratuitos à covid-19 feitos em farmácias e em laboratórios vai aumentar de quatro para seis por pessoa, no âmbito do regime excecional e temporário que prevê a sua comparticipação até 31 de dezembro, com possibilidade de ser prorrogado. "A questão dos seis testes é só para dezembro e vamos voltar ao limite dos quatro testes" em 2022, adiantou a responsável da ANF. Segundo Ema Paulino, esta medida de aumento do número de testes é "justificada tendo em conta a época natalícia", altura em que, por exemplo, se realizam "mais visitas a pessoas institucionalizadas" em lares, com a obrigatoriedade de um teste negativo. "Compreendemos esta medida de querer proporcionar mais oportunidades de as pessoas estarem com os seus familiares nestes contextos", salientou a presidente da associação.

De acordo com Ema Paulino, muitas farmácias com sistemas de agendamento "estão praticamente cheias" nesta altura para a realização de testes gratuitos, mas existem farmácias que operam em regime de "casa aberta´, onde ainda é possível fazer testes nesta modalidade. Além disso, há farmácias que estão a alargar os horários para poderem dar resposta à crescente procura nos próximos dias, adiantou a presidente da ANF. Relativamente aos autotestes, Ema Paulino adiantou que é possível adquiri-los nas farmácias, mas, com a maior procura que se verifica, pode haver ruturas de "stock´ momentâneas que aguardam reposição. "É necessário sensibilizar as pessoas para a utilização correta das duas modalidades" de testes, salientou a farmacêutica, ao considerar que se deve "ter em atenção as exigências do Governo para deixarem as vagas para os testes profissionais para aquelas pessoas que realmente precisam".