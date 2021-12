Covid-19. SNS24 toma medidas para responder à “pressão muito elevada e repentina”

Veja também:

A Linha SNS24 atendeu na última semana cerca de 240 mil chamadas, quase mais 30% do que na semana anterior, estando a ser tomadas várias medidas para responder à “pressão muito elevada e repentina” devido ao agravamento da pandemia.

Segundo adiantaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), nos últimos dias tem sido registado um “crescimento muito acentuado da procura da Linha SNS24”.

“Na última semana foram resolvidas pela Linha SNS24 mais de 240 mil chamadas, um crescimento de quase 30% face à semana anterior e um aumento para mais do triplo face à primeira semana de novembro”, adiantou a mesma fonte.

De acordo com os SPMS, para responder a esta “pressão muito elevada e repentina, foram tomadas, em articulação com a Direção-Geral da Saúde e o operador, um conjunto de medidas, entre as quais abertura de novos `call centers´ para “beneficiar de recursos humanos disponíveis noutras regiões”.

“Já abriu em Coimbra durante esta semana e estão em preparação a abertura de mais noutros locais”, adiantou o organismo do Ministério da Saúde.