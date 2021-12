Covid-19. Recorde de infeções poderá ser ultrapassado, admite ministra da Saúde

Veja também:

A ministra da Saúde admitiu esta quarta-feira que Portugal pode ultrapassar o máximo de casos diários já registados desde o início da pandemia de infeções pelo coronavírus, devido à elevada capacidade de transmissão da variante Ómicron.

“Podemos ultrapassar os recordes que já tivemos até agora, porque é uma característica desta variante”, afirmou Marta Temido, em entrevista ao Telejornal da RTP.

Segundo a ministra, “é estimado que Portugal ultrapasse o seu recorde de infeções”, que foi atingido em 28 de janeiro deste ano, no pico da maior onda da pandemia, dia em que foram registados 16.432 casos de infeção.

Marta Temido, que não avançou com uma estimativa concreta do número máximo de casos que se poderá registar, manifestou-se preocupada com o possível fluxo aos serviços de urgência, admitindo que se poderá registar uma “conjugação muito complicada por estes dias”.

“Por isso é que é tão importante neste momento, em que se avizinha uma época de contactos tradicionalmente intensos, que cada um de nós faça aquilo que está ao seu alcance para prevenir a transmissão que é muito fácil com esta variante”, alertou.