Covid-19. Portugal já não é dos países que mais vacina na União Europeia

Portugal liderou, até setembro, a lista de países europeus com a maior percentagem de população inoculada com as duas doses de vacina, mas perdeu o estatuto no que toca à dose de reforço.

O Jornal Público escreve esta quarta-feira, citando dados do Our World in Data, da Universidade de Oxford, que o nosso país ocupa o 14.º lugar na lista dos países que mais administraram doses de reforço, com 23% da população portuguesa inoculada.

A liderar a lista de países com mais doses de reforço administradas está a Áustria, com 37,47% da população com três doses, seguida da Dinamarca, com 35,06% e Malta, com 33,4%.

Em último lugar surge a Bulgária com apenas 3,28% da população com a dose de reforço. Na lista não estão contemplados os dados da Croácia, Estónia, Países Baixos e Roménia, que ainda não têm qualquer valor reportado nesta base de dados.

A taxa de vacinação europeia situa-se nos 23,14%.

Já a nível mundial, Portugal encontra-se no 25.º lugar. A Islândia surge em primeiro lugar com 55,24%, seguida do Chile com 51,89%, Israel com 44,82% e o Reino Unido com 42,49% da população com a terceira dose da vacina contra a Covid-19.

Na quarta-feira, no final da reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro anunciou que “cerca de 83% das pessoas com mais de 65 anos já receberam a dose de reforço”, atribuindo à vacinação a redução atual de internamentos e mortes por Covid-19, em comparação com há um ano.