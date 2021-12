Covid-19. Janeiro poderá ter mais casos que pico de 2020, mas com menor gravidade

Veja também:

Em janeiro de 2022, Portugal deverá registar mais casos de Covid-19 do que em janeiro deste ano, altura em que a pandemia atingiu o seu pico. Tudo por causa da variante Ómicron. A previsão é do matemático Óscar Felgueiras, que tem ajudado as autoridades de saúde a prever cenários durante a pandemia.

“Certamente que, até ao início do ano, vamos ter aqui um aumento muito expressivo. Será perfeitamente expectável que tenhamos mais casos do que no pico de janeiro do ano passado”, afirma à Renascença, nesta quarta-feira.

Mas logo acrescenta que está por conhecer o impacto do aumento do número de casos nos internamentos e número de óbitos.

“Ainda ontem foi publicado um estudo preliminar com dados sul-africanos, que apontam para uma redução significativa da severidade. Em particular, há uma estimativa de redução de hospitalizações na ordem dos 80% com esta variante Ómicron face à variante Delta”, avança.