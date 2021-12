Universidade Católica lança programa de bolsas para jovens doutorados

A Universidade Católica Portuguesa lançou um programa de bolsas com financiamento mensal para jovens que terminaram o doutoramento e que não estão no mercado de trabalho.

Os jovens doutorados em qualquer área do conhecimento científico, podem candidatar-se a este primeiro programa de bolsas de pós-doutoramento em Desenvolvimento Humano Integral, até 31 de dezembro.

As sete bolsas a atribuir “contam com um financiamento mensal de 1646 euros e subsídio de família até 300 euros, para além de ajudas de custo para deslocações”, como disse à Renascença, Raquel Laurentino, gestora do programa de bolsas da Católica, que acrescentou que esta é também uma forma de “reter os jovens qualificados em Portugal”.

Durante dois anos, pretende-se que os bolseiros desenvolvam projetos que possam ter impacto nas políticas públicas de apoio às populações mais desfavorecidas.

Raquel Laurentino explicou que “os doutorados interessados em concorrer a este programa devem desenhar um projeto que seja aplicado junto das populações mais fragilizadas da nossa sociedade”, porque este programa de bolsas “quer renovar o olhar”, que atualmente existe “sobre dignidade humana, pobreza e sobre os mais fracos”. Raquel Laurentino sublinhou ainda que é preciso deixar de olhar para estas situações como “franjas da sociedade para passarem a ser de prioridades ao nível das políticas públicas”.

Todos os trabalhos, a realizar pelos bolseiros “têm de ser aplicados em Portugal”, acrescentou Raquel Laurentino.