Portugal em contenção a partir de 25 de dezembro. Conheça as medidas

Veja também:

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira novas medidas de combate e prevenção da pandemia da Covid-19, entre as quais a antecipação do período de contenção, que arranca agora no Dia de Natal.

O período de contenção começa a 25 de dezembro e decorre até 10 de janeiro, disse o primeiro-ministro, António Costa. A 5 de janeiro haverá uma nova avaliação da situação pandémica e das medidas.

“Este ainda não é o novo Natal normal das nossas vidas”, declarou o chefe do Governo, preocupado com a nova variante Ómicron que apresenta uma maior taxa de transmissibilidade.



António Costa diz que o processo de vacinação contra a Covid-19 vai prosseguir e destacou que, atualmente, há três vezes menos internamentos do que há um ano, a queda de pessoas em cuidados intensivos também tem sido "substancial", o que "demonstra o sucesso da vacinação". O primeiro-ministro lamentou as mortes causadas pela pandemia, mas assinalou que "o número tem sido significativamente menor do que há um ano".

O chefe do Governo também anunciou tolerância de ponto na Função Pública a 24 e 31 de dezembro.

Medidas para o período de contenção

Teste negativo obrigatório para acesso a estabelecimentos turísticos e alojamento local, casamentos e batizados e eventos empresariais;

Redução da lotação nos estabelecimentos comerciais, para uma pessoa por 5 metros quadrados;

Teste negativo obrigatório para acesso a espetáculos culturais e recintos desportivos (salvo decisão da DGS);

Aumento de 4 para 6 testes gratuitos por pessoa a casa mês.

Medidas para o Natal (24 e 25 dez) e Ano Novo (30, 31 dez e 1 jan):

Teste negativo obrigatório para acesso a restaurantes, casinos e festas de passagem de ano;

Proibição de ajuntamentos na via pública de mais de 10 pessoas na passagem de ano;