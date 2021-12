Veja também:

O primeiro-ministro indicou, esta terça-feira, que o Governo vai reavaliar medidas para combater a Covid-19 a 5 de janeiro.

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira novas medidas de combate e prevenção da pandemia da Covid-19, entre as quais a antecipação do período de contenção, que arranca agora no Dia de Natal.

O período de contenção começa a 25 de dezembro e decorre até 10 de janeiro, disse António Costa.

Portugal regista esta terça-feira mais 16 mortes e 5.754 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.