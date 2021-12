Função pública com tolerância de ponto a 24 e 31 de dezembro

Os dias 24 e 31 de dezembro serão dias de tolerância de ponto na função pública, anunciou o primeiro-ministro nesta terça-feira à tarde, depois do Conselho de Ministros extraordinário que antecipou o período de contenção com vista a conter a pandemia de Covid-19 e, sobretudo, a variante Ómicron.

"Vai haver tolerância de ponto quer a 24 de dezembro quer a 31 de dezembro, o dia inteiro", afirmou António Costa em resposta a um jornalista na conferência de imprensa em que foram anunciadas as novas medidas.

O Conselho de Ministros reuniu-se nesta terça-feira, antecipando a reunião de quinta-feira, devido ao aumento da incidência da variante Ómicron nos casos de Covid-19 identificados no país.

"Já atingimos 46,9% desta variante entre as pessoas infetadas" e "as projeções para o crescimento desta variante apontam para que, no final do ano, esta possa ser a variante dominante, abrangendo 90% das pessoas infetadas", afirmou António Costa.

As medidas anunciadas nesta tarde antecipam para dia 25 de dezembro o período de contenção já anunciado para o dia 2 de janeiro e estarão em vigor, pelo menos, até dia 10, sendo reavaliadas no dia 5 de janeiro.