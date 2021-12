Cuidado com os excessos gastronómicos no Natal. O fígado não gosta

Juntar a família à volta de uma mesa mais farta, rica de sabores e diversidade é a prática em muitas casas portuguesas durante a época natalícia.

Entre a “prova aqui” e o “petisca ali” dos pratos tradicionais e dos bolos e doces, normalmente bem “regados” com vinhos e outras bebidas enquanto se passa mais tempo à mesa, surgem os inevitáveis excessos.

Em menos tempo, come-se demais e comidas mais calóricas com muito açúcar, ovos e gordura; e ingere-se álcool a mais.

Poucos são os que passadas as festas não dizem “engordei dois ou três quilos”, mas para outros existe também mau estar que os pode levar às urgências hospitalares. Nestes casos, os excessos natalícios podem ter sido a gota que fez transbordar o copo e mostrar que aquela pessoa já tinha um problema de fígado, embora não soubesse.

É por isso que a Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado apela a todos para que comemorem o Natal com moderação, com muita moderação, sublinha o presidente da APEF, José Presa, em declarações à Renascença. Mas a recomendação – cada vez mais necessária – serve para todos os dias.

“Não estamos a dizer às pessoas para não comemorarem o Natal à mesa, mas sim, para que o façam com moderação, com a cabecinha no sítio, consumindo a menor quantidade de açucares e de gorduras possível e especialmente, de álcool. Comam mais verduras, peixe, bebam muita água e chá, para se hidratarem”. Esse é o nosso apelo, esclarece o presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado.

É que a quantidade de comida e bebida ingeridas têm impacto inevitável na “saúde” do fígado de cada um. Os excessos da época podem traduzir-se num aumento de “dois ou três quilos” que é preciso começar a abater depois das Festas. Mas pode ir mais além e provocar mau estar físico, febre ou revelar o abdómen inchado pela acumulação de líquidos, obrigando a pessoa a recorrer às urgências hospitalares.

José Presa esclarece que muitos casos de doença no fígado se revelam nestas idas à urgência, depois do Natal. “As pessoas aparecem com um quadro de uma hepatite alcoólica ou com uma descompensação de doença hepática crónica, que já existe e que, na maior parte dos casos, o doente não sabe que tem. Porque é silenciosa e com os excessos neste curto período, tanto pela comida como pela bebida, acaba por provocar a descompensação da doença e a sua primeira manifestação que, frequentemente, é gravíssima”, alerta o especialista.

Um terço dos portugueses tem” fígado gordo” e a culpa é dos maus hábitos alimentares

Um terço dos portugueses, ou seja, mais de três milhões de pessoas, tem gordura no fígado provocada pelos maus hábitos alimentares da vida moderna.

Mais preocupante, para José Presa, é o facto de o número continuar a crescer entre os mais novos, na fase pediátrica. “Os nossos jovens estão a ficar obesos e isso é muito grave”. Por isso, o presidente da AFED não tem dúvidas que o problema tenderá a agravar-se.

“Substituímos a boa dieta mediterrânica pela alimentação cheia de ingredientes ultra-processados a que conseguimos aceder fácil e rapidamente, meter no micro-ondas, aquecer e comer. Tem preços mais acessíveis, mas está cheia de gorduras de má qualidade que não têm nada a ver com o nosso azeite. É uma alimentação descontrolada, que não é proporcional, faltam-lhe muitos ingredientes essenciais e saudáveis, diz José Presa. E está acessível em qualquer prateleira de supermercado, nos centros comerciais, nas máquinas”.

Juntamente com a facilidade com que se consegue adquirir álcool, são duas situações que na opinião do especialista concorrem para que o produto final – a doença – seja grave e preocupante.

Fígado, o órgão que sofre em silêncio

O consumo excessivo (diário) de álcool é a primeira causa de doença hepática crónica. Logo atrás, surgem as doenças provocadas pelo chamado “fígado gordo”: obesidade, diabetes, colesterol e triglicerídeos elevados.

“Tem tudo a ver com o que nós comemos”. José Presa explica que a acumulação de gordura no fígado é a 1ª fase de uma doença mais grave. Segue-se a inflamação relacionada com a gordura (esteato-hepatite) e que em 20% dos casos, pode evoluir para cirrose. Em situações mais graves, os doentes desenvolvem cancro e o especialista sublinha que em Portugal, todos os anos estão a ser diagnosticados mais casos.

Um diagnóstico que não é fácil. “O fígado é assintomático, é um órgão que só tem manifestação de doença quando está gravemente doente. Vemos o doente amarelo (ictérico), com mau estar, febril, com o abdómen distendido pela acumulação de líquidos e essa já é uma situação extrema que leva as pessoas ao hospital. Mas antes disso, o fígado foi sofrendo silenciosamente uma série de agressões e foi suportando sem manifestar sintomas”, explica o presidente da Associação Portuguesa para o Estudo do Fígado, que alerta para a gravidade de algumas situações clínicas que podem, inclusive, revelar-se fatais.