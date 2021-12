Creche fechada. Câmara de Almada garante solução “com maior brevidade possível”

A vereadora da Educação da Câmara Municipal de Almada garante à Renascença que a autarquia tudo fará para que a situação da creche situada no Monte da Caparica se resolva “com a maior brevidade possível”.

O município reage assim à notícia que dá conta da surpresa dos pais quando confrontados com um edital na porta, a informar que a creche “O Sossego da Mamã” tinha ordem para encerrar no final deste mês.

“Não existem alternativas para a minha filha de dois anos; não existem colégios com vaga naquela zona, nem com as condições que aquele colégio tem. A Segurança Social não nos ofereceu nenhuma alternativa. Simplesmente decidiu expulsar todas aquelas crianças o que nos causa um grande transtorno”, conta a mãe Claúdia Nascimento, à Renascença.

Em causa está o processo de licenciamento da estrutura, cujo pedido terá chegado à Câmara em outubro.