Covid-19. Como funciona um medidor da qualidade do ar? Ajuda na prevenção dos contágios?

Veja também:

Com o agravamento do quadro da pandemia, a qualidade do ar e a ventilação dos espaços voltam a ser fatores relevantes para o controlo dos contágios. Em alguns países europeus, como Espanha, há quem corra a comprar medidores da qualidade do ar.

Numa altura em que o Natal se aproxima, é importante perceber como encontrar um equilíbrio entre a ventilação necessária para prevenir o contágio, sem o frio de deixar as janelas abertas.

Serão os medidores uma ajuda? Manuel Gameiro da Silva, professor catedrático da Universidade de Coimbra e especialista em qualidade ambiental nos edifícios, explica o que são estes medidores da qualidade do ar.

“Os medidores são, normalmente, equipamentos portáteis que podem ser só mostradores ou podem ser também registadores de dados e, portanto, nós conseguirmos, a partir de qualquer ponto com acesso à internet, ver qual é a concentração que está em determinado local”, começa por explicar o especialista. “O CO2 é como que um espião terrível porque, a partir das evoluções temporais do CO2, conseguimos saber muita coisa do que se passa nos edifícios”.

Gameiro da Silva adianta ainda que estes medidores permitem saber o nível de risco existente em determinado local, porque alguns destes equipamentos “têm uma espécie de semáforo que nos vai indicando o que é que devemos fazer. Vai acendendo cores diferentes conforme a qualidade e, quando atingimos determinados valores, temos de abrir as janelas ou ligar algum sistema de ventilação".

O especialista em qualidade ambiental nos edifícios realça ainda que com este controle da qualidade do ar em ambientes fechados, se conseguiria minimizar o risco de transmissão da Covid-19.

A Bélgica é um dos países da Europa que já está a usar este mecanismo de forma ativa. O país define os 900 PPMs como valor máximo, mas não se deve exceder de todo os 1200. “Se nós chegarmos aos 1200 PPMs, com aquele sistema de ventilação, não podemos deixar entrar mais ninguém", explica Gameiro da Silva.

A utilização é fácil e, na prática, as indicações até podem ser dadas pelo próprio dispositivo. Já em relação à gestão de espaços, o especialista defende que não basta ventilar e é necessário ter um cuidado especial.

“Naturalmente que ventilar mais significa ter melhor qualidade do ar, mas, por exemplo, se estivermos num dia de inverno pode significar ter condições térmicas muito más. Ter um medidor de CO2 pode nos permitir estabelecer um melhor equilíbrio entre as duas coisas".

Em Espanha, também já é recorrente o uso destes medidores de dióxido de carbono. Há até zonas do país onde estes aparelhos são obrigatórios, principalmente, no setor hoteleiro.