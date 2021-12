Consórcio único junta três universidades na criação do Campus Sul

O projeto chama-se Campus Sul. A parceria junta três universidades públicas: Universidade do Algarve, Universidade de Évora e Universidade Nova de Lisboa.

O consórcio, “inédito”, que vai ser apresentado esta quarta-feira, na cidade de Évora, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, resulta do compromisso comum “em contribuir para o reforço da coesão territorial, a resiliência e o desenvolvimento sustentável das regiões do sul de Portugal”.

Numa nota de imprensa enviada à Renascença, a Universidade de Évora (UÉ) explica que “através do melhor conhecimento produzido em cada uma das universidades”, vai ser possível criar “novas licenciaturas, mestrados e doutoramentos”, permitindo “aos estudantes passar períodos de tempo em cada uma das três instituições, com alojamento nas residências universitárias”.

De acordo com a academia alentejana, prevê-se igualmente “a criação de centros de investigação aplicada e inovação para a sustentabilidade, e de agendas colaborativas com os principais parceiros sociais e económicos da região”, nomeadamente em áreas deficitárias para o desenvolvimento do sul, como “o património cultural, sustentabilidade das cidades e comunidades, conservação da biodiversidade marinha e agricultura sustentável”.

Agendada para as 11:00 de quarta-feira, dia 22 de dezembro, no auditório do Colégio do Espírito Santo (Évora), a sessão de apresentação do Campus Sul, vai contar com as presenças, além do chede do Governo português, do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, da ministra para a Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e dos reitores da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e da Universidade Nova de Lisboa, João Sàágua.

Depois da cerimónia, já durante a tarde, decorre o “ScienceDay@South”, que se traduz numa “montra da melhor investigação realizada pelas três universidades, designadamente nas áreas do património, terra e mar”.

O evento, refere a UÉ, vai ser transmitido ‘online’, nos canais do Campus Sul e os interessados em saber mais sobre este consórcio podem aceder a www.campussul.pt.