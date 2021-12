Cinco medidas essenciais que devemos otimizar antes de avançarmos para mais restrições

Em dia de conselho de ministros extraordinário, antecipado para esta terça-feira, o pneumologista e conselheiro da DGS, Filipe Froes, defende que, antes de avançarmos com medidas mais restritivas, devemos otimizar todas as medidas que já estão previstas e planeadas.

O conselheiro da DGS argumenta ainda que deve ser sempre mantida a distância de um metro e meio , de forma a evitar ajuntamentos, e deve ainda manter-se o espaço o mais arejado possível. “Tudo onde não seja possível manter a distância de segurança deve ser revisto e analisado de acordo com a situação epidemiológica local”, explica.

Segundo Froes, Portugal tem cerca de 15% da população com mais de 65 anos que ainda não recebeu a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. “São 300 mil pessoas mais vulneráveis que deveriam ter a prenda de Natal que mais precisam, que é a vacina de reforço. Isto deveria ser uma prioridade e um desígnio que deveremos cumprir com a maior brevidade”.

A testagem também é essencial, de acordo com o especialista. “É preciso fazer testes de preferência o mais próximo possível do evento. 24 horas no máximo”.

Por fim, a última medida essencial que deve ser mantida e reforçada é a monotorização constante da atividade pandémica. “Não podemos ter mais atrasos na identificação de casos e cadeias de transmissão. Atrasos na monitorização condicionam decisões e prejudicam a implementação das medidas adequadas”, finaliza.

