Chaves abre as portas do primeiro museu termal de Portugal

O Natal chega com uma prenda para os flavienses. Abre esta terça-feira ao público o Museu das Termas Romanas, classificado pela comunidade científica como “um sítio raro em todo o Império Romano e absolutamente único na Península Ibérica”.

As Termas Medicinais Romanas, localizadas na margem direita do rio Tâmega, “são o mais importante complexo termal português, mas também um dos mais monumentais da Europa”, indica a autarquia.

O seu destaque é-lhe conferido pela “grandiosidade das estruturas, quer pela sua dimensão, quer pela qualidade arquitetónica e respetivo estado de conservação”.

Trata-se de um monumento que ficou "congelado no tempo", depois de um sismo que há cerca de 17 séculos provocou a derrocada do edifício das termas romanas na zona onde é hoje Chaves.

Foi descoberto em 2006, “por acaso”, quando a autarquia se preparava para construir um parque de estacionamento e, ao longo destes anos, foram efetuadas as escavações que revelaram duas grandes piscinas, mais sete de pequenas dimensões e ainda um complexo sistema hidráulico de abastecimento às estruturas e que ainda hoje funciona.

Após a construção do edifício que cobre o achado arqueológico foi detetado um problema de condensação, de humidade, do espaço, devido à nascente de água quente.

“A intervenção de musealização e resolução do problema técnico, resultante da condensação interior, permitiu encontrar uma solução técnica, com o apoio do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), tendo em vista a mitigação dos problemas decorrentes da existência de água a 73ºC no seu interior”, explica a autarquia.