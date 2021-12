Centros de Vacinação encerrados no Natal e Ano Novo

O chefe do Governo revelou que chegou mesmo a “estar previsto que o dia 23 pudesse ser um dia de não vacinação”, mas foi decidido que a vacinação se mantivesse ainda que os Centros de Vacinação se dediquem nesse dia, em exclusivo, à Casa Aberta para pessoas com 65 ou mais anos.

“Tenho a certeza que no dia 27 regressarão com força redobrada e no dia 1 com o ânimo acrescido para que possam prosseguir com esta batalha para vacinar a população com a dose de reforço e a vacinação das crianças que, como sabem será muito intensiva nos primeiros fins de semana de janeiro”, acrescentou.

Para reforçar esta decisão, António Costa recordou que os profissionais de saúde, “muito em particular os enfermeiros e os assistentes operacionais, quer do SNS, quer dos municípios”, estão “muito exauridos e fatigados pela enorme pressão a que têm sido sujeitos”.

Por um lado, “precisamos que todos estejam em plena capacidade”, mas” temos que respeitar todos, e estes profissionais também têm direito ao Natal e à passagem do ano”, concluiu.

O Conselho de Ministros aprovou esta terça-feira novas medidas de combate e prevenção da pandemia da Covid-19, entre as quais a antecipação do período de contenção, que arranca agora no Dia de Natal.