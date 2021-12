Almada. Pais apanhados de surpresa com anúncio de encerramento de creche

Antonio Luis

21 dez, 2021 Lisboa 08:02

É uma vergonha este Instituto da Segurança Social. Esta situação não é única, no colégio onde trabalho, também inicialmente com parecer favorável, entretanto mudaram de ideias e ainda não pararam com exigências, muitas delas até contraditórias. Não entendo o que se passa com esta gente, já alertamos a Srª Ministra mas ainda não recebemos qq resposta. Assim é muito difícil concretizar qq projecto. As despesas são muitas, existem os compromissos com pais e trabalhadores e esta gente decide de forma aleatória e irresponsável.