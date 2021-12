Polícia Judiciária investiga incêndio no Hospital de São João

A Polícia Judiciária já abriu uma investigação ao incêndio no Hospital de São João, no Porto, que ao final da tarde de domingo, provocou um morto e quatro feridos graves.

Além da vítima mortal e dos quatro feridos graves, cinco profissionais hospitalares também tiveram de ser assistidos na urgência.

O centro hospitalar abriu um processo de averiguações para apurar o que provocou o incêndio, que deflagrou na enfermaria de pneumologia e remeteu para esta segunda-feira mais informações.

De acordo com a imprensa desta manhã, o fogo poderá ter sido provocado por um doente ligado ao oxigénio, que estaria a fumar.

Numa nota no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou o sucedido e expressou solidariedade para com todos os envolvidos no incêndio.

As chamas deflagraram no nono andar do edifício - no serviço de pneumologia -, por volta das 17h45 de domingo, tendo-se alastrado a outros andares do hospital.

Os doentes que estavam nas unidades afetadas tiverem de ser transferidos para outras zonas do Hospital de São João.

O incêndio, foi combatido por 21 operacionais apoiados por sete viaturas, e foi dado como extinto duas horas depois.